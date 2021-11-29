Последнее обновление: 29.11.2021 11:40

Лукашенко обвинил США, Великобританию и Польшу в намерении развалить Евросоюз

США и Великобритания при участии Польши вынашивают планы разрушить Европейский союз, с таким заявлением выступил сегодня Лукашенко на совещании в Минобороны.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда Моравецкий поехал (премьер Польши) - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года, двух, они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - заявил Лукашенко.

"Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними", - добавил он.

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