Лукашенко: Войнушка нужна не Европе, а США

Европе войнушка очередная и конфликты не нужны, это надо американцам, заявил сегодня Лукашенко во время стендапа после посещения логистического центра с мигрантами.

"Европе войнушка очередная и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо - тем, кто начал падать - американцам. Нет монополярного мира. Их Китай, Россия, Индия и другие… Они уже находятся под обломками этого монополярного мира. Поднимаются другие страны, союзы очень мощные образовываются. А хочется монополию сохранить, это же богатство. Вот им надо развязать здесь войну. Воевать они тоже не хотят. Они умеют воевать чужими руками. Но как они умеют своими руками, мы увидели недавно в Афганистане. Раньше - в Ираке, в Сирии устроили войну, Ливию перевернули", - провел политинформацию Лукашенко.

"Им надо здесь заварить кашу чужими руками. Чьими - Украины и Польши. Беларусь - опять этот "балкон", как в былые времена, его надо срезать", - заявил он, утверждая, что это не получилось сделать после выборов в прошлом году и теперь используются другие методы.

Лукашенко также обвинил Польшу в нарушении госграницы Беларуси .

"Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой. Мы сдержались. Но они нарушили все, что только можно. Они стянули 20 тыс. военных, не пограничников, сюда, опять же нарушив договор", - заявил пенсионер.