Лукашенко: Западным политикам категорически запретили общаться с журналистами

Лукашенко утверждает, что разведка перехватила сообщение, в котором западным политикам запретили общаться с журналистами на тему кризиса с беженцами на границе Беларуси и ЕС.

"Они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть, и для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имейте в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, получаем за месяц. Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, почему приезжающие на границу представители Запада и международных организаций не идут на контакт с прессой.

."Вчера мы перехватили сообщение: рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: "Скажите это, скажите то…" Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать", - продолжил он.

«Поэтому им категорически запретили общаться с журналистами. "Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда: не подходить к белорусским журналистам», - утверждает Лукашенко.