ЕК: ЕС, США, Канада и Великобритания в процессе согласования санкций против властей Беларуси

Евросоюз, США, Канада и Великобритания находятся в процессе согласования санкций против Беларуси из-за ситуации с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в сообщество.

Готовящиеся ограничительные меры коснутся, в частности, транспортных операторов, способствующих нелегальной миграции. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Я обсудила с президентом Байденом координацию наших усилий. Мы договорились, что для прекращения такого поведения важно согласовать наши санкции <...>. Мы сейчас в процессе согласования наших санкций с США, Канадой и Великобританией", - сказала она.

Как сообщила фон дер Ляйен, Евросоюз намерен составить санкционный список транспортных операторов, способствующих нелегальной миграции на территорию сообщества.

"Стратегия, используемая Беларусью, очень четко основана на соучастии туроператоров и их посредников. Существуют специализированные туристические агентства, предлагающие предложения по системе "все включено": визы, авиабилеты, отели и, что несколько цинично, такси и автобусы до границы. Давайте внесем ясность: этих мигрантов жестоко вводят в заблуждение ложными обещаниями. Мы должны бороться с этим, - сказала она. - Именно поэтому мы предлагаем составить черный список всех видов транспорта на основе международного права, касающегося торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Сегодня Комиссия выдвигает законодательное предложение для этого".

Глава ЕК подчеркнула, что это законодательное предложение должно быть одобрено Европарламентом и всеми 27 странами ЕС. "Предложение должно быть принято совместным решением. Уважаемые члены Совета, я рассчитываю на ваши усилия по его скорейшему принятию", - добавила она.