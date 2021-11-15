Главы МИД ЕС расширили критерии введения санкций против режима Лукашенко

Евросоюз утвердил создание нового санкционного режима, который позволит ввести ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию ЕС или содействующих в этом властям Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе, передает ТАСС.

"Совет внес изменения в свой режим санкций с учетом ситуации на границе ЕС с Беларусью, чтобы иметь возможность реагировать на инструментализацию людей, осуществляемую белорусским режимом в политических целях. Режим санкций был изменен в соответствии с решением Совета, которое расширяет критерии включения в перечень. Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих незаконное пересечение внешних границ ЕС или содействующих деятельности режима Лукашенко, которая способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС", - говорится в нем.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "сегодняшнее решение отражает решимость Евросоюза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях".

"Мы отказываемся от этой бесчеловечной и незаконной практики. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемость продолжающихся репрессий режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом", - добавил он.

Под юридическими лицами в ЕС в настоящее время подразумевают авиакомпании, которые, по мнению Брюсселя, должны ограничить полеты в Минск или ввести различные способы фильтрации пассажиров. В противном случае ЕС может ввести санкции против них в рамках нового механизма.