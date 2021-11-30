Пятый пакет санкций ЕС вводит рестрикции в отношении 17 физлиц и 11 юрлиц

В сети появился полный список юридических и физических лиц, в отношении которых будут введены рестрикции в рамках пятого пакета санкций ЕС против режима Лукашенко.
Список, который должен быть утвержден 1 декабря, опубликовало Радио Свабода со ссылкой на источники в Брюсселе.
В список включены 17 физических лиц:
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета;
Игорь Крючков, начальник отдельной службы активных мероприятий Госпогранкомитета;
Константин Молостов, начальник Гродненской пограничной группы;
Павел Харченко, начальник Гродненской пограничной группы;
Игорь Гутник, начальник Брестской группы охраны;
Александр Давидюк, начальник Лидского погранотряда;
Максим Бутранец, начальник Сморгонского погранотряда;
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД;
Сергей Епихов, судья Минского районного суда;
Игорь Любавицкий, судья Верховного суда;
Сергей Гиргель, старший прокурор Генпрокуратуры;
Валентина Кулик, судья Верховного суда;
Игорь Маршалов, директор ДФР КГК;
Андрей Прокопчук, замдиректора ДФР КГК;
Анна Соколовская, судья коллегии Верховного суда по гражданским делам;
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» (телеканал ОНТ);
Дмитрий Корсюк, судья Центрального районного суда Минска.
Кроме того, в санкционной список включены 11 юридических лиц: «Белавиа», «Центркурорт», «Оскартур», гостиница «Минск», гостиница «Планета», Отдельная служба активных мероприятий Госпогранкомитета, Cham Wings Airlines (Сирия), визовый центр VIP Grub (Турция), «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Гродно Химволокно», «Белшина».