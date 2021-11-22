ЕС на этой неделе может объявить о новых санкциях против режима Лукашенко

Евросоюз работает над вариантами реагирования на ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе, о них может стать известно уже на этой неделе, заявил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.

"Мы работаем над способами активизации нашего ответа целенаправленным и эффективным образом. Их вам следует ожидать от нас на этой неделе", - сообщил Вархели на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Александром Шалленбергом, передает Интерфакс.

Еврокомиссар отметил, что использование мигрантов белорусской стороной в качестве политического оружия "не только неприемлемо и должно остановиться, но и будет иметь последствия".

Вархели напомнил, что ЕС уже модифицировал санкционный режим против Беларуси, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис. Кроме того, по словам члена Европейской комиссии, Брюссель активизировал международную деятельность для сдерживания миграционного потока у его истоков. На прошлой неделе главы МИД стран ЕС согласовали пятый пакет санкций в отношении Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.