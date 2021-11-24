Последнее обновление: 24.11.2021 18:10

ЕС введет санкции против Гродно-Азота и Белоруснефти - Spiegel

Евросоюз включит в 5-й пакет санкций против режима Лукашенко такие предприятия как Белавиа, Гродно-Азот и Белоруснефть, а также несколько туристических компаний.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на список, направленный представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Борреллем в Совет государств-членов ЕС.

В санкционный список, публикация которого ожидается в конце следующе недели, также включены белорусские чиновники, турфирмы «Оскартур» и «Центркурорт», сирийская чартерная авиакомпания Cham Airlines и турецкая VIP Grub, предоставляющая паспортно-визовые услуги.

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