Макей отговаривает ЕС от новых санкций

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, воспользовавшись возобновлением контактов с Европой на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, начал отговаривать ЕС от введения новых санкций против белорусских властей.

«(Макей) подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса. При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом», - говорится в сообщении МИД РБ по итогам телефонного разговора Макея с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Очередной разговор состоялся 16 ноября 2021 года.

«Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС. Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью… Стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь-ЕС», сказано в сообщении

Сегодня белорусские власти приняли решение разместить мигрантов под крышей – в помещении логистического центра.