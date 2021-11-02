Дания выступает против запуска «Северного потока-2»

Газовый кризис в Европе не изменил отношение Копенгагена к трубопроводу «Северный поток - 2», датское правительство выступает против реализации данного проекта.

Об этом заявила в понедельник премьер Дании Метте Фредериксен на полях конференции ООН по климату в Глазго, передает ТАСС.

«Датское правительство по-прежнему выступает против «Северного потока -2». Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», - сказала она.

В октябре 2019 Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток - 2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Власти королевства пояснили, что были обязаны выдать это разрешение в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и национальным законом о континентальном шельфе при условии соблюдения требований по защите окружающей среды. 1 октября 2020 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на эксплуатацию «Северного потока - 2». В октябре 2021 года датские власти сообщили, что компания-оператор Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию.