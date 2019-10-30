Дания одобрила "Северный поток - 2"

Дания одобрила строительства второго газопровода по дну Балтийского моря. В среду, 30 октября, министерство по проблемам климата и энергетики в Копенгагене утвердило проект "Северного потока - 2", один из участков которого проходит в датских территориальных водах.

"Через несколько часов вы узнаете об этом больше", - заявил глава ведомства Дан Йёргенсен, передает DW.

По газопроводу "Северный поток - 2" планируется поставлять российский газ в Европу. Его строительство по планам "Газпрома" должно было завершиться к концу 2019 года, однако осуществление проекта затягивалось из-за отсутствия разрешения властей в Копенгагене на прокладку газопровода через датские территориальные воды. В случае отказа "Газпром" мог бы проложить трубу по другому маршруту, однако это привело бы к увеличению сроков и удорожанию строительства.

Проект Nord Stream 2 реализуется рядом российских и европейских компаний, труба должна быть проложена по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Большинство стран, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия), уже ранее предоставили свои разрешения на его прокладку. Дания была последней страной, которая должна была одобрить строительство для своевременного завершения проекта.