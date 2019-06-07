Последнее обновление: 07.06.2019 11:17

Политика Дании может помешать запуску Северного потока-2 до конца 2019 года- Шредер

Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2, в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок, сказал в пятницу экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер.

“Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США (на Данию)”.

Шредер также сказал, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

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