Политика Дании может помешать запуску Северного потока-2 до конца 2019 года- Шредер

Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2, в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок, сказал в пятницу экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер.

“Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США (на Данию)”.

Шредер также сказал, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.