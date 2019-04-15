Дания не может сказать, когда разрешит строительство "Северного потока-2"

Датские власти в настоящий момент не могут сказать, когда может быть выдано разрешение на строительство "Северного потока — 2" по какой-либо из трех заявок оператора проекта Nord Stream 2 AG, говорится в сообщении Энергетического агентства Дании (DEA).

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть. В этой заявке содержится две альтернативы маршрута. При этом сейчас в DEA уже находятся две заявки на строительство - по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и альтернативному в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма.

"Энергетическое агентство Дании теперь приступит к обработке заявки и инициирует процесс экологической оценки. Это, среди прочего, включает в себя общественные консультации по отчету о воздействии проекта на окружающую среду... Эти общественные консультации, как ожидается, будут инициированы в ближайшее время и также включат в себя консультации со связанными странами по любому возможному трансграничному влиянию на окружающую среду, согласно Конвенции Эспо", - говорится в сообщении DEA.

"Затем Энергетическое агентство Дании совместно с разработчиком проекта должно ответить на полученные отзывы. Продолжительность этой части процесса будет зависеть от количества, содержания и сложности полученных в процессе консультаций отзывов. Это означает, что агентство в настоящий момент не может сказать, когда разрешение на строительство может быть выдано", - добавляется в релизе.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.