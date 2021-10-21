В России выявили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

В России зафиксированы единичные случаи заболевания новым вариантом коронавируса AY.4.2, который является одним из более 40 подвидов штамма дельта.

Об этом сообщил представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Интерфакс.

Впервые этот вариант обнаружили в Великобритании, а затем в некоторых других странах Европы, в США и Израиле. По данным британских ученых, AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее исходного штамма.

По мнению Хафизова, новый вариант имеет потенциал для распространения как в России, так и в остальном мире, и может постепенно вытеснить прошлую версию.

«Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — уточнил представитель Роспотребнадзора.

Хафизов также выразил уверенность в том, что зарегистрированные в России вакцины от коронавируса будут эффективны против варианта AY.4.2.

Штамм дельта начал широко распространяться в России с конца весны 2021 года, вызвав сильный всплеск заболеваемости коронавирусом летом и осенью. Сейчас дельта доминирует над всеми остальными штаммами.