Последнее обновление: 05.12.2023 12:12

Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю увеличилась на 23%

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8%, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 66,92 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах РФ, в том числе в 29 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 138 человек. В период с 20 по 26 ноября заболеваемость выросла на 32,8%, было зарегистрировано 90 умерших.

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