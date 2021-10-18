Последнее обновление: 18.10.2021 10:37

Минздрав США: Риск смерти невакцинированных от коронавируса в 11 раз выше, чем у привитых

Непривитые люди имеют в 11 раз выше риск умереть от более заразного и опасного Дельта-штамма коронавируса, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США (CDC).

По статистике, в августе невакцинированные в шесть раз чаще заражались вирусом. Эти показатели справедливы для всех возрастных групп, хотя американцы старше 80 лет, имеют высокий риск умереть в случае заражения.

При этом 90 000 смертей в США, вызванные коронавируса с июня по сентябрь в условиях ослабления пандемических ограничений, можно было бы предотвратить своевременной вакцинацией, сообщает USA Today со ссылкой на исследование Kaiser Family Foundation, передает УНН.

Коронавирус стал второй по распространенности причиной смертей в этот период в США после сердечно-сосудистых болезней.

Только 66,5% американцев старше 12 лет, полностью вакцинированны от COVID-19, свидетельствуют данные CDC.

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