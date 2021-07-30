Delta-штамм коронавируса может распространяться как корь или ветрянка

Заразность штамма Delta можно сравнить с заразностью таких болезней, как ветрянка и корь, а переносить его могут как невакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), который оказался в распоряжении американских СМИ.

«Вариант Delta, который распространяется в Соединенных Штатах, вероятно, вызывает более тяжелое течение болезни и распространяется так же легко, как ветрянка», - говорится в сообщении.

По словам руководителя CDC доктора Рошель Валенски, наравне с корью и ветрянкой «это один из заразнейших вирусов, которые известны».

В частности, если раньше заразность штамма Delta сравнивали с простудой, которая передается от одного человека в среднем двум другим, то сейчас ученые говорят, что новый штамм коронавируса является настолько заразным, как ветрянка, которая передается от одного человека восьми или девяти окружающим.

Кроме того, в документе говорится, что полностью вакцинированные люди могут распространять вариант Delta с такой же скоростью, как и невакцинированные лица.

Впрочем, привитые люди имеют в десять раз меньше шансов тяжелого течения болезни или смерти и втрое меньше рисков заразиться, чем невакцинированные, следует из документа.