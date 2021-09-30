Amnesty International раскритиковала Польшу за обращение с мигрантами на границе с Беларусью

Неправительственная организация Amnesty International раскритиковала Польшу за противоправное возвращение на территорию Беларуси группы мигрантов, которая разбила лагерь на ее границе в конце августа.

Amnesty International заявила, что с помощью спутниковых снимков от 18 августа ей удалось обнаружить перемещение мигрантов с территории Польши обратно на территорию Беларуси, сообщает Reuters.

"Принудительное возвращение людей, которые пытаются просить убежища, без индивидуальной оценки их потребностей в защите, противоречит европейскому и международному праву", - заявила Ева Гедда, директор европейского офиса Amnesty International.

Польша, Литва и Латвия сообщили о резком увеличении числа мигрантов из таких стран, как Афганистан и Ирак, которые пытаются пересечь их границы с территории Беларуси.

Варшава и Брюссель заявляют, что это форма гибридной войны, которую режим Лукашенко ведет в связи с санкциями ЕС против Минска.

Правозащитные группы и средства массовой информации не могут получить доступ к границе с Беларусью с начала сентября из-за чрезвычайного положения, объявленного польским правительством, которое, как ожидается, будет продлено еще на 60 дней.

Трое мигрантов погибли на польской стороне границы и еще один в Беларуси в начале этого месяца при попытке перейти в Польшу. Причины смерти не сообщаются.