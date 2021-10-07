Более 650 попыток незаконного пересечения границы зафиксировали в Польше за среду

Польские пограничники пресекли 6 октября более 650 попыток незаконного пересечения границы мигрантами, сообщили в Погранслужбе страны в четверг.

"Вчера, 6 октября, пограничники зафиксировали 667 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении ведомства в твиттере, передает Интерфакс.

Были задержаны 7 мигрантов из Турции. Кроме того, за помощь в незаконном пересечении границы задержали 13 человек: троих граждан Польши и 10 иностранцев.

По данным польских властей, с начала года более 8 тыс. человек пытались незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси, из них почти 4 тыс. - в сентябре. 1,2 тыс. мигрантов пересекли границу, но в итоге были задержаны в Польше

В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".