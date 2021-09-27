Лукашенко назвал "ответственных" за миграционный кризис на границе с ЕС

Лукашенко сегодня отверг обвинения «коллективного Запада» в адрес Беларуси в организации потоков нелегальной миграции и перевел стрелки на международную преступную группу.

"Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями, твердят они с самых высоких трибун, решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН", - заявил сегодня Лукашенко, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на госгранице.

При этом особое внимание досталось Польше: "Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза".

По его словам, все подобные обвинения являются чепухой, а страны Запада сами виноваты в возникшем миграционном кризисе.

"Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы - первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми", - утверждает пенсионер.

Далее Лукашенко назвал этапы транзита мигрантов через Беларусь.

"Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там - в Польше, Литве и других странах - самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет".

"И я уже открыто сказал: вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве", - продолжил Лукашенко, обвинения сопредельные страны в плохом обращении с мигрантами.

"Люди в военной форме, ясно кто, мы это видим - и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому - силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе"...

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди", - заявил Лукашенко.

"Все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов, и против этих людей тоже борются, им не дают сказать слова - ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как там они на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало", - негодует пенсионер.

От потребовал от Госпогранкомитета оказания помощи беженцам на границе: "Обязательно надо это делать… Куда нам деваться, если там женщины и дети умирают?"

Лукашенко утверждает, что белорусская сторона оказывает поддержку 32 беженцам, которые уже два месяца находятся на границе, не имея возможности попасть в страны Евросоюза.

"Мы их подкармливаем, чтобы не умерли с голоду и холоду. Они в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки, литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца - ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям"/

«…я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали", - заявил Лукашенко.