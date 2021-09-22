Международные структуры призвали расследовать смерть мигрантов на границе Польши и Беларуси

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвали к немедленному расследованию смерти четырех человек на границе между Польшей и Беларусью.

В последние месяцы группы мигрантов в поиске убежища стремятся попасть через Беларусь в соседние государства - члены ЕС: Литву, Латвию и Польшу. Многие из них оказались в ужасной ситуации, страдая от переохлаждения, некоторых приходилось спасать из болот.

«Обе организации со все возрастающей обеспокоенностью следили за сообщениями об этих людях, которые застряли на границах, не имея доступа к какой-либо форме помощи, убежища или базовых услуг», - говорится в совместном заявлении двух организаций, размещенном на сайте МОМ.

В связи с этим МОМ и УВКБ призывают решить ситуацию в соответствии с международно-правовыми обязательствами совместными усилиями государств. Прежде всего - предоставить мигрантам медицинскую помощь, еду, воду и жилье.

Обе организации отмечают, что соискатели убежища и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей: «Основную ответственность за защиту уязвимых людей следует распределить между государствами в духе солидарности. Политические разногласия относительно ответственности никогда не должны приводить к гибели людей, нарушению международных обязательств и обязательств государств».

Как сообщалось, 19 сентября пограничная служба Польши заявила о смерти трех нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Кроме того, сообщалось, что с белорусской стороны границы умерла 39-летняя гражданка Ирака. По предварительным данным причиной по крайней мере двух смертей стало переохлаждение.