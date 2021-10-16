ООН раскритиковала новый закон об изгнании нелегалов из Польши

Агентство ООН по делам беженцев глубоко обеспокоено тем, что принятый в Польше закон подрывает фундаментальное право убежища, закрепленное в международном и европейском законодательстве.

Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер в пятницу, 15 октября, передает DW.

"Закон, принятый Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, противоречит международному праву и законодательству ЕС и лишь усугубит страдания людей, вынужденных бежать", - сказано в тексте заявления. Гойер указывает, что новый закон противоречит, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы.

"Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища", - подчеркнула представитель ООН.

Агентство ООН по делам беженцев напоминает, что просители убежища, беженцы и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей. Оно "признает проблемы, с которыми столкнулась Польша", и выразило готовность тесно сотрудничать с властями страны для поиска путей выхода из миграционного кризиса.

Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, после принятия поправки к закону парламент одобрил возведение приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, что нелегально пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от полугода до трех лет. Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне был обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. По данным полиции, погибший - 24-летний беженец из Сирии, до этого предположительно находившийся на территории Беларуси. По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.