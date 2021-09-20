Беларусь и Польша обменялись сообщениями о трупах на границе

В минувшее воскресенье, 19 сентября, погранслужбы Беларуси и Польши сообщили о найденных вблизи госграницы трупах.

"Сегодня, 19 сентября, в приграничном с Беларусью районе обнаружены трупы трех человек", - сообщила Погранслужба Польши.

В сообщении сказано, что расследованием занимается прокуратура Польши.

«Сегодня, 19 сентября, в Гродненском районе вблизи деревни Лесное в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь», - сообщил Госпогранкомитет РБ.

«Установлено, что погибшей является 39-летняя гражданка Ирака. Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела, следствие не исключает, в том числе, версию наступления смерти от переохлаждения», - уточнил Следственный комитет РБ.