США признательны Литве за поддержку демократии и прав человека в Беларуси

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с премьером Литвы Ингридой Шимоните выразил признательность властям Литвы за поддержку демократии и прав человека в Беларуси.

«Салливан также подчеркнул признательность США за принципиальную внешнюю политику Литвы в поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Он также осудил организацию "нелегальных потоков мигрантов" к границе ЕС.

В Белом доме заявили о поддержке Литвы со стороны США в дипломатическом конфликте с Китаем, возникшем после решения литовского МИД 20 июля открыть в стране представительство Тайваня.

На это дипведомство КНР заявило, что отзывает посла в Литве, и предложило Вильнюсу сделать то же самое. Китайский посол был отозван для консультаций в первой половине августа. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине.