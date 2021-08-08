Последнее обновление: 08.08.2021 08:21

Президент Литвы сомневается в возможности улучшения отношений с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что улучшение отношений с соседней Беларусью в нынешних условиях вряд ли возможно.

"Наши отношения с Беларусью в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Беларуси (в связи с нелегальной миграцией, в провоцировании которой Вильнюс обвиняет Минск), усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить", - заявил Науседа в интервью телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

По его оценке, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. "ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим", - выразил надежду Вильнюса Науседа.

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