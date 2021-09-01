Литва отказалась помогать режиму Лукашенко с делом о геноциде населения Беларуси

Генеральная прокуратура Литвы отказала властям Беларуси в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

В июне Генпрокуратура РБ обратилась к Литве с просьбой «допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) – Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных – Валдас Адамкус, бывший Президент Литовской Республики)».

«Однако Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст.19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан», - сказано в сообщении.

Генпрокуратура Беларуси также обвинила Литву в укрывательстве нацистских преступников.

«…Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», - подчеркивается в сообщении.