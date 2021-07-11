Последнее обновление: 11.07.2021 15:52

Литва отказала Беларуси в выдаче Тихановской

Власти Литвы отказали режиму в Минске в выдаче Светланы Тихановской, посетовал генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире ТВ в воскресенье.

"…пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - заявил Швед.

Он напомнил, что Генпрокуратура "направила и направляет соответствующие документы" другим странам об экстрадиции оппозиционеров, в отношении которых власти завели дела.

«Пока реакции не наблюдаем», - утверждает Швед, похвалив при этом Россию.

"…очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - сказал генпрокурор РБ.

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