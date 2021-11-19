Президент Литвы: О признании легитимности Лукашенко не может быть речи

Выборы 2020 года в Беларуси были несправедливыми, а их результаты сфальсифицированными, что делает невозможным признание Европой президентства Лукашенко

Об этом заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа, передает ТАСС.

"Легитимизации Лукашенко или его режима быть не может. Не может быть никакой речи о его признании президентом Белоруссии, потому что выборы 2020 года были несправедливыми, их результаты сфальсифицированы и не могут быть признаны", - сказал Науседа.

Вместе с тем он согласился с необходимостью поддерживать контакты с Лукашенко для поиска путей выхода из гуманитарного кризиса, вызванного потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки через Беларусь сначала в Литву, а затем в Польшу и Латвию.

"Без участия Лукашенко решить эту проблему практически невозможно либо чрезвычайно сложно, - сказал Науседа. - И сегодня мы видим то, что, на наш взгляд, и должно было произойти: люди возвращаются на родину в заполненном самолете. Значит, ситуация хотя бы в какой-то степени развивается в направлении деэскалации".

Весомые причины для отмены введенных Евросоюзом санкций против Беларуси не появились, рестрикции должны продолжать действовать, заявил Науседа.

По его словам, "нет и речи об отзыве санкций, которые были введены в то время, когда" после выборов президента в августе 2020 года «массово нарушались права народа Беларуси».

Со времени тех событий, отмечает Науседа, ничего не изменилось. "Санкции будут продолжать действовать, потому что пока мы не видим никаких причин для их отмены, потому что этот режим нисколько, по сути, не изменился", - заявил литовский лидер.

Он также прокомментировал сообщения о том, что национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" может быть исключена из подготовленного ЕС в связи с миграционным кризисом списка санкций против Минска.

"Решение об исключении "Белавиа" из санкционного списка неправильное, так как эта авиакомпания была одной из причин возникновения проблемы миграционного кризиса, - считает президент. - Поэтому "Белавиа" должна остаться в списке. По дипломатическим, политическим каналам мы должны принять меры, чтобы она не была вычеркнута".

Прозвучавшее предложение поделить нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, находящихся на белорусской территории у границы с Литвой и Польшей, между Беларусью и странами - членами Евросоюза неприемлемо, заявил Науседа.

"С таким решением я не согласен, оно негодное", - сказал он. Подобная мера может, по мнению Науседы, спровоцировать новый виток миграционного кризиса.

"Она сигнализировала бы диктатору соседней страны, что можно продолжать перелеты мигрантов в Беларусь, а потом поставить Евросоюз перед фактом, давайте поделим: столько-то тысяч отправятся к вам, а столько-то мы позаботимся вернуть назад", - заметил Науседа.

Тем самым, утверждает он, ЕС вложит оружие в руки своего оппонента. "Так проблема не решается", - сказал Науседа. Он видит один путь урегулирования миграционного кризиса. "Люди должны быть возвращены домой из Беларуси живыми и здоровыми, чтобы впредь не позволять обманывать себя таким режимам, какой находится рядом с нами, заманивать молочными реками в кисельных берегах, которых в ЕС нет", - считает президент.