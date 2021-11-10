Последнее обновление: 10.11.2021 12:30

Замглавы МИД Литвы Адоменас назвал Лукашенко террористом

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал Лукашенко террористом.

«Да. И это не единственный случай. Захват самолета, летящего из Афин в Вильнюс, является именно террористическим актом», — сказал он.

Адоменас отметил, что МИД Литвы не намерен идти на уступки в отношении Беларуси в вопросе с мигрантами.

«Террористам никаких уступок делать нельзя, потому что это их только поощряет. [Террористами я называю] режим Минска в этом случае, потому что это является политическим террором, гибридной атакой», — заключил он.

Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Режим будет действовать с 10 ноября на участке территории, удаленной от границы на 5 километров вглубь страны.

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