Последнее обновление: 13.09.2023 15:02

КНДР запустила две баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья за несколько часов до ожидаемой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с Путиным в России. Об этом сообщили в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговая охрана Японии.

Никаких подробностей относительно размера или дальности полета ракет не поступило. Но примерно через пять минут после первого предупреждения о запуске береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в море, пишет агентство Reuters.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что Япония выразила протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Он добавил, что обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея проводит регулярные запуски различного оружия: от ракет малой дальности и крылатых ракет до мощных межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

По словам аналитиков, это был первый подобный запуск, когда Ким Чен Ын находился за границей в редкой поездке.

Ким Чен Ын и Путин в среду встретились на космодроме "Восточный", где должны состояться их переговоры. Есть беспокойство, что они встречаются, чтобы завершить сделку об оружии для РФ, которое она планирует использовать против Украины.

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