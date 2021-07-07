Литва сокращает до минимума посольство Беларуси в Вильнюсе

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.

Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву. Персонал посольства РБ сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников, передает Delfi.

Таким образом, власти Литвы ответили на решение режима Лукашенко сократить до минимума литовское посольство в Минске в связи "недружественными, нагнетающими конфронтацию инициативами Литвы в отношении Беларуси". Речь идет о решении литовских властей предоставить офису Светланы Тихановской дипломатический статус.