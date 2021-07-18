В мире число заражений коронавирусом превысило 190,79 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 190797676 (+483767 за сутки) по данным Worldometer на 8:35 18 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4099170 (+7079) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12847672 (+139271) человека, из них 80630 (+1283) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 173850834 (+337417) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34953937 (+24081) случаями заражения, Индия – 31105270 (+41283), Бразилия – 19342448 (+34339), Россия – 5933115 (+25116) и Франция – 5855198 (+10949). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 54674, Индонезия – 51952, Индия – 41283, Бразилия – 34339, Россия – 25116. Беларусь (1021) – на 60 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 624715, Бразилия – 541323, Индия – 413640, Мексика – 236015 и Перу – 195047. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1092, Бразилия – 823, Россия – 787, Индия – 517, Колумбия – 498. Беларусь – на 52 (+11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 433409 случаев заражения коронавирусом и 3316 смертей.