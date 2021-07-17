В мире число заражений коронавирусом превысило 190,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 190313909 (+563696 за сутки) по данным Worldometer на 8:44 17 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4092091 (+8831) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12708401 (+207657) человек, из них 79347 (+23) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 173513417 (+347208) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34929856 (+40529) случаями заражения, Индия – 31063987 (+38112), Бразилия – 19308109 (+45591), Россия – 5907999 (+25704) и Франция – 5844249 (+10908). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индонезия – 54000, Великобритания – 51870, Бразилия – 45591, США – 40529, Индия – 38112. Беларусь (1276) – на 51 (+13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 624606, Бразилия – 540500, Индия – 413123, Мексика – 235740 и Перу – 194935. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1450, Индонезия – 1205, Россия – 799, Индия – 560, Колумбия – 500. Беларусь – на 63 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 432388 случаев заражения коронавирусом и 3306 смертей.