В мире число заражений коронавирусом превысило 188,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 188619090 (+533419 за сутки) по данным Worldometer на 8:47 14 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4065842 (+9893) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12114622 (+109476) человека, из них 78927 (+380) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 172438626 (+414050) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34807813 (+28923) случаями заражения, Индия – 30944949 (+40215), Бразилия – 19152065 (+45094), Россия – 5833175 (+24702) и Франция – 5820849 (+6950). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индонезия – 47899, Бразилия – 45094, Испания – 43960, Индия – 40215, Великобритания – 36660. Беларусь (586) – на 71 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 623435, Бразилия – 535924, Индия – 411439, Мексика – 235058 и Перу – 194606. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1613, Индонезия – 864, Россия – 780, Южная Африка – 633, Индия – 623. Беларусь – на 58 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 429181 случай заражения коронавирусом и 3276 смертей.