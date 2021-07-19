В мире число заражений коронавирусом превысило 191,23 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 191230672 (+432996 за сутки) по данным Worldometer на 8:18 19 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4105847 (+6677) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12941642 (+93970) человека, из них 80569 (-61) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 174183183 (+332349) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34963907 (+9513) случаями заражения, Индия – 31143595 (+38325), Бразилия – 19376574 (+34126), Россия – 5958133 (+25018) и Франция – 5867730 (+12532). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 48161, Индонезия – 44721, Индия – 38325, Бразилия – 34126, Россия – 25018. Беларусь (953) – на 53 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 624746, Бразилия – 542262, Индия – 414141, Мексика – 236240 и Перу – 195146. Беларусь – на 80 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1093, Бразилия – 939, Россия – 764, Индия – 501, Колумбия – 476. Беларусь – на 52 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 434362 случая заражения коронавирусом и 3326 смертей.