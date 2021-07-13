В мире число заражений коронавирусом превысило 188,08 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 188085671 (+438456 за сутки) по данным Worldometer на 8:52 13 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4055949 (+6611) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12005146 (+11209) человек, из них 78547 (+153) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 172024576 (+420636) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34766404 (+14715) случаями заражения, Индия – 30904734 (+30827), Бразилия – 19106971 (+17031), Франция – 5813899 (+1260) и Россия – 5808473 (+25140). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индонезия – 40427, Великобритания – 34471, Индия – 30827, Россия – 25140, Иран – 20829. Беларусь (689) – на 64 (-14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 623029, Бразилия – 534311, Индия – 409338, Мексика – 234969 и Перу – 194488. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 891, Бразилия – 765, Россия – 710, Индия – 546, Колумбия – 509. Беларусь – на 53 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 428595 случаев заражения коронавирусом и 3266 смертей.