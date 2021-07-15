В мире число заражений коронавирусом превысило 189,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 189183198 (+564108 за сутки) по данным Worldometer на 9:16 15 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4074687 (+8845) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12299106 (+184484) человек, из них 79220 (+293) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 172809405 (+370779) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34848068 (+35447) случаями заражения, Индия – 30986803 (+41854), Бразилия – 19209729 (+57664), Россия – 5857002 (+23827) и Франция – 5829724 (+8875). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 57664, Индонезия – 54517, Великобритания – 42302, Индия – 41854, США – 35447. Беларусь (940) – на 59 (+12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 623838, Бразилия – 537498, Индия – 412019, Мексика – 235277 и Перу – 194752. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1574, Индонезия – 991, Россия – 786, Аргентина – 610, Индия – 580. Беларусь – на 51 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 430121 случай заражения коронавирусом и 3287 смертей.