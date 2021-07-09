В мире число заражений коронавирусом превысило 186,35 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 186356010 (+498870 за сутки) по данным Worldometer на 8:42 9 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4026894 (+9009) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11833985 (+97621) человек, из них 77811 (+155) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 170495131 (+392240) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34676896 (+19347) случаями заражения, Индия – 30752108 (+43538), Бразилия – 18962786 (+53749), Франция – 5799107 (+4442) и Россия – 5707452 (+24818). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 53749, Индия – 43538, Индонезия – 38391, Великобритания – 32551, Россия – 24818. Беларусь (1035) – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 622213, Бразилия – 530344, Индия – 405967, Мексика – 234192 и Перу – 193909. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1733, Индия – 910, Индонезия – 852, Россия – 734, Колумбия – 577. Беларусь – на 58 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 424554 случая заражения коронавирусом и 3225 смертей.