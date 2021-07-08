В мире число заражений коронавирусом превысило 185,85 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 185857140 (+463626 за сутки) по данным Worldometer на 8:56 8 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4017885 (+8602) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11736364 (+88899) человека, из них 77656 (-24) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 170102891 (+366125) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34643902 (+16429) случаями заражения, Индия – 30708570 (+45674), Бразилия – 18909037 (+54022), Франция – 5794665 (+4081) и Россия – 5682634 (+23962). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 54022, Индия – 45674, Индонезия – 34379, Великобритания – 32548, Колумбия – 24229. Беларусь (998) – на 57 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 621873, Бразилия – 528611, Индия – 405057, Мексика – 233958 и Перу – 193743. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1595, Индонезия – 1040, Индия – 817, Россия – 725, Колумбия – 559. Беларусь – на 56 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 423519 случаев заражения коронавирусом и 3214 смертей.