Последнее обновление: 12.05.2021 20:39

Белнефтехим с 13 мая апреля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 13 мая 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 13 мая 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,84 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,94 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,16 руб., ДТ – 1,94 руб.

«Произведенная индексация обусловлена продолжающимся ростом мировой котировки нефти. Средняя котировка нефти за первую декаду мая составила $69,2 за 1 баррель и выросла по отношению к январю текущего года на 26%. Предельный максимальный уровень цен на моторное топливо с начала года увеличился на 7%», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 14-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

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