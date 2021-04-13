Последнее обновление: 13.04.2021 08:19

Белнефтехим с 13 апреля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 13 апреля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 13 апреля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,80 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,90 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,12 руб., ДТ – 1,90 руб.

«С учетом принимаемых концерном решений, направленных на сдерживание предельного максимального уровня цен на моторное топливо, с начала 2021 года розничные цены увеличены в среднем на 4,9%», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 10-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

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