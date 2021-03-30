Белнефтехим с 30 марта повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 30 марта 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 30 марта 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,78 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,88 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,10 руб., ДТ – 1,88 руб.

«В марте 2021 года продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта 2021 года составило около $66 за баррель, увеличившись к уровню января 2021 года на 20%.

Даже после повышения цен стоимость белорусского моторного топлива остается на более низком уровне (на 29-53%), чем в сопредельных государствах, за исключением Российской Федерации, имеющей достаточные запасы собственного углеводородного сырья», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 8-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

С начала 2021 года цены на АЗС в Беларуси выросли на 4,3%.