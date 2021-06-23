Белнефтехим с 24 июня повышает цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 24 июня 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 24 июня 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,88 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,98 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,2 руб., ДТ – 1,98 руб.

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо…», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 18-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.