США запустили в космос ракету с секретным военным грузом

В ночь на вторник в США успешно прошел запуск в космос сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance с секретным грузом американского Национального разведывательного управления. Об этом сообщает United Launch Alliance.

Это уже 13-й запуск ракеты в конфигурации Heavy.

Отмечается, что за несколько секунд до отрыва ракеты от земли в систему двигателей для их охлаждения впрыснули жидкий водород, который планово вспыхнул. Это является особенностью Delta IV Heavy.

Трансляция запуска ракеты закончилась сразу после «отстрела» половинок головного обтекателя. Ведь эта миссия засекреченная.

Предыдущий KH-11 (17) был запущен на необычную орбиту 74 градуса, что наталкивает на мысль, что аппарат, возможно, был вариантом секретного спутника Misty.

Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом в 2,4 метра в диаметре позволяет получать изображения поверхности Земли до примерно 15 сантиметров на пиксель.

Ракета-носитель Delta IV Heavy в январе 2019 года вывела на орбиту спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США.