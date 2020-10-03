NASA отправило к МКС "марсианский" туалет на борту грузового корабля Cygnus

Очередной грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 2 октября в 21:16 по времени Восточного побережья США (3 октября в 04:16) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, передает Интерфакс.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 5 октября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity. "Поймать" корабль предстоит члену экипажа МКС американскому астронавту Крису Кэссиди при поддержке российского космонавта Ивана Вагнера, отметили в NASA.

После захвата "грузовика" по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне корабль будет подведен рукой-манипулятором к МКС для последующей стыковки к американскому модулю Unity.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, на станцию "грузовик" привезет новый модифицированный американский туалет стоимостью $ 23 млн, который в перспективе может быть использован в полетах на Луну и Марс. На станцию также будет доставлен редис для изучения возможностей его выращивания во время длительных космических полетов, панорамная камера для съемок в ходе выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС.

Кроме этого, "грузовик" доставит на станцию оборудование для проведения эксперимента по выделению аммиака из мочи экипажа для последующего преобразования его в энергию и воду. На МКС также прибудут материалы для экспериментов по созданию биопрепаратов для борьбы с раком. В рамках коммерческих проектов на станцию будет доставлена продукция косметической компании Estee Lauder для проведения рекламных съемок на орбите.

Планируется, что американский "грузовик" пробудет в составе станции до середины декабря. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проведены эксперименты, по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 14-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.