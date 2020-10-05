Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

SpaceX получила контракт от Пентагона на производство спутников для отслеживания ракет

Категории: США Космос

Пентагон заключил с американской компанией SpaceX контракт на производство спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте американского оборонного ведомства.

Аналогичный контракт получила также компания L3 Harris Technologies. Общая стоимость контрактов составила $342 млн., передает ТАСС.

Сообщается, что обе компании должны построить по четыре спутника к концу 2022 финансового года.

В августе SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму $316 млн на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование