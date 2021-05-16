Последнее обновление: 16.05.2021 09:26

SpaceX вывела на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink

Категории: США Космос

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 27-й по счету группировкой микроспутников Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak-0130.

Это 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущий запуск партии из 60 спутников состоялся 9 мая, передает РБК.

Первая ступень Falcon 9 ранее использовалась для 7-ми запусков и в очередной раз была успешно посажена на платформу в океане. Также, для этого запуска SpaceX использовала б/у половины носового обтекателя.

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