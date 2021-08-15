Маск готов доставить астронавтов на Луну до 2024 года

Глава американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года.

На вопрос в Twitter, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году, Маск ответил: "Возможно, раньше".

Во вторник генеральный инспектор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке, передает ТАСС.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.