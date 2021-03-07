Последнее обновление: 07.03.2021 10:24

NASA запланировало отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Категории: США Космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие 10 лет планирует высадить первую женщину на Луну.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBS News.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала телеканалу, что членами программы «Артемида», в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин.

По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

При этом CBS News отметил, что в настоящее время реализация программы «Артемида» задерживается из-за перерасхода средств.

Ранее в NASA сообщили о найденных доказательствах того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Однако исследователи отмечали, что концентрация обнаруженной воды оказалась очень мала.

«Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — пояснили в NASA.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование