Последнее обновление: 01.04.2021 18:23

Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19

Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ по ее созданию, основные этапы и источники финансирования этих работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.

Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

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